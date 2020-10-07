54 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 10:15 مساء
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي إيجازها اليومي عن وضع فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أشارت اللجنة إلى سحب الفريق 144 مسحة أنفية بلعومية.

- 25 إصابة بـ«كورونا» في مراكز العزل بمصراتة

وتوزعت المسحات بواقع 134 مسحة أنفية بلعومية داخل مقر فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة إضافة إلى عشر مسحات أنفية خارج مقر الفريق.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بـ«كورونا» بمركز العزل بمدينة مصراتة 25 حالة، فيما تقبع 13 حالة «كورونا» في العناية بمراكز العزل بالمدينة، حسب إحصائية حديثة أعلنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» بالبلدية قبل يومين.
 

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