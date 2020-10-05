25 إصابة بـ«كورونا» في مراكز العزل بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 09:15 صباحا
مركز مصراتة الطبي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» أن إجمالي الحالات بمركز العزل بالمدينة يبلغ 25 حالة إصابة.

وذكرت اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إجمالي حالات العناية في مراكز العزل بلعت 13 حالة إصابة فقط. ويوم الأحد، أعلنت اللجنة الأزمة اكتشاف ثماني حالات إصابة جديدة بالوباء.

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وكشف التحديث الأخير لإحصاءات انتشار وباء «كورونا» الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن مدينة بنغازي هي الأعلى في معدلات الوفيات، السبت، بواقع ست حالات من إجمالي 14 حالة جرى تسجيلها في البلاد أول من أمس. وحسب بيان الوضع الوبائي المحلي، الصادر الأحد، فقد واصلت العاصمة طرابلس تصدرها أرقام الإصابات والشفاء بواقع 380 حالات إصابة، و399 حالة شفاء.

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