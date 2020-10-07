الثني يأذن بصرف مرتبات ثلاثة أشهر لبعض الشركات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 09:03 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني. (الإنترنت)

أصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، قرارًا يأذن فيه لوزارة المالية والتخطيط بصرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر عن العام 2020 للعاملين ببعض الشركات.

ووجه الثني في القرار رقم «692» لسنة 2020، بصرف هذه المرتبات لشركات «العامة للورق والطباعة ببنغازي وسبها، والأشغال العامة ببنغازي والجبل الأخضر ودرنة والكفرة»، على أن يتم الصرف حسب الكشوفات المقدمة من هذه الشركات وأن تعتبر قيمة هذه المرتبات دينًا على هذه الشركات مع لزوم إجراء التسوية واستيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقًا للنظم واللوائح السارية.

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ونصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوه وتنفيذه من الجهات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية.

ومنذ يناير الماضي تتواصل أزمة المرتبات في المناطق الخاضعة للحكومة الموقتة، مع تبادل الاتهامات بين الحكومة والمصرف المركزي حول المسؤولية عن التأخير، وعدم تنفيذ التوجيه بإنهاء الأزمة.

ونهاية مارس، أرجع محافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، السبب في تأخر صرف مرتبات الموظفين في المنطقة الشرقية إلى عاملين رئيسيين مرتبطين بـ«حالة الحرب» التي تعيشها البلاد، وقال إن «القوات المسلحة في حالة حرب، والمجهود الحربي يحتاج إلى كثير من النفقات»، وأوضح أن هناك توجيهات من مجلس النواب لدعم «المجهود الحربي».

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