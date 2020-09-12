الثني يوافق على تخصيص ميزانية تسييرية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق

عبد الله الثني، مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق,10 سبتمبر 2020. (الحكومة الموقتة)

وافق رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، على تخصيص ميزانية تسييرية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، اعتبارًا من 1 مارس 2020، إضافة إلى تخصيص ميزانية لبعض المشروعات المتعاقد عليها من قبل الجهاز خلال فترات سابقة.

وبحث الثني، الخميس، مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، سير عمل الجهاز وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمله وكيفية حلها، وفق بيان للحكومة الموقتة اليوم.

واطلع رئيس الحكومة الموقتة، خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه ببنغازي، على تقرير تضمن كافة الأعمال التي أنجزها الجهاز منذ تشكيله.

وبحسب البيان، يأتي الغرض من تخصيص هذه الميزانية لاستكمال بعض المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين.

كما وافق الثني على ندب عدد من الموظفين للعمل بالجهاز، وأصدر تعليماته بضرورة تحديد احتياجات الجهاز تمهيدًا لتوفيرها.