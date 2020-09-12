الثني يوافق على تخصيص ميزانية تسييرية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق

وافق رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، على تخصيص ميزانية تسييرية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، اعتبارًا من 1 مارس 2020، إضافة إلى تخصيص ميزانية لبعض المشروعات المتعاقد عليها من قبل الجهاز خلال فترات سابقة.
وبحث الثني، الخميس، مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، سير عمل الجهاز وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمله وكيفية حلها، وفق بيان للحكومة الموقتة اليوم.
واطلع رئيس الحكومة الموقتة، خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه ببنغازي، على تقرير تضمن كافة الأعمال التي أنجزها الجهاز منذ تشكيله.
وبحسب البيان، يأتي الغرض من تخصيص هذه الميزانية لاستكمال بعض المشاريع التي تعود بالنفع على المواطنين.
كما وافق الثني على ندب عدد من الموظفين للعمل بالجهاز، وأصدر تعليماته بضرورة تحديد احتياجات الجهاز تمهيدًا لتوفيرها.