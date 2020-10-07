ضبط حاويتين محملتين بمشروبات كحولية وأقراص مخدرة في ميناء الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 11:31 صباحا
شحنة من المشروبات الكحولية ضبطت في ميناء الخمس، 6 أكتوبر 2020، (مصلحة الجمارك)

ضبط أعضاء مصلحة الجمارك في ميناء الخمس البحري حاويتين محملتين بمشروبات كحولية وأقراص مخدرة.

واحتوت الأولى على 36 ألفا و600 علبة من المشروبات الكحولية المنتجة في صربيا، بينما تشير المستندات الخاصة بها إلى أنها تحتوي على عصائر، حسب ما جاء في صفحة مصلحة الجمارك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

ووصلت الحاوية في 4 أغسطس الماضي على متن السفينة «أو في إس هامبورغ»، وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيال الشحنة.

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وبعد ساعات من اكتشاف الواقعة السابقة، وصل إلى أعضاء المصلحة معلومات بوجود حاوية أخرى بها مواد محظورة، وبفتحها عثر داخلها على كميات كبيرة من أقراص «الترامادول» المخدرة، تقدر بنحو 950 ألف قرص، منتجة في الهند.

وتلك الحاوية وصلت على متن السفينة «أندانثي» في 29 سبتمبر الماضي، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

شحنة من الحبوب المخدرة وصلت إلى الميناء في 29 سبتمبر الماضي
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