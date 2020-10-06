«الرقابة على الأغذية» يرفض عصائر صربية وشحنة شاي من الصين

عصائر مستوردة من صربيا رفضها مركز الرقابة على الأغذية في ميناء الخمس، 5 أكتوبر 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

واصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية جهوده الرقابية في المنافذ، إضافة إلى حملاته التفتيشية على المحال.

ورفض أفراد المركز في ميناء الخمس البحري شحنة عصير متعدد النكهات، مستوردة من صربيا، لقرب انتهاء الصلاحية، كما لم تقبل شحنة أخرى من علب الشاي الأخضر، قادمة من الصين، بسبب «ارتفاع نسبة السيقان بها عن الحد المسموح»، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، استهدف مفتشو المركز مخازن السلع التموينية في وادي الشاطئ، حيث سجلوا عدة مخالفات، منها وجود حشرات مثل السوس والنمل والصراصير بها، إضافة إلى الفئران.

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ووصف تقرير المفتشين وضع المخازن بـ«الكارثي» من حيث النظافة، كاشفاً أن «السلع الغذائية عليها علامات فساد، والتخزين غير مطابق للمواصفات القياسية، كما أن التهوية غير جيدة، وأكياس السلع الغذائية مرمية على الأرض تحت أشعة الشمس.

وعثر المفتشون على نحو 42 ألف جوالًا من الأرز تنتهي صلاحيتها الشهر المقبل، رغم أن هذه الكمية موجودة في المخازن منذ العام الماضي، وتقدر قيمتها بأكثر من مليون دينار.

عبوة شاي من شحنة صينية مرفوضة بسبب عدم مطابقتها الشروط

أشولة رز مخزنة بطريقة سيئة بأحد مخازن وادي الشاطئ، 6 أكتوبر 2020، (الرقابة على الأغذية)