«المركزي»: المرتبات والدعم يستحوذان على 80% من النفقات خلال 9 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 09:30 صباحا
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي في طرابلس أن نفقات المرتبات والدعم استحوذت على 80% من النفقات الفعلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2020. 

وحسب بيان الإنفاق خلال الفترة بين الأول من يناير إلى 30 سبتمبر 2019، بلغ إجمالي النفقات الفعلية 25.614 مليار دينار، فيما سجلت نفقات المرتبات 16.133 مليار دينار بنسبة 63%من إجمالي الإنفاق، والدعم 4.2 مليار دينار بنسبة 17%.

وفي حين بلغت قيمة نفقات الطوارئ خلال الفترة نفسها مبلغ 2.538 مليار دينار بنسبة 10% من إجمالي الإنفاق الفعلي، والنفقات التسييرية 2.391 مليار دينار بنسبة 8% من إجمالي الإنفاق، لم تتجاوز نسبة نفقات التنمية 1% بواقع 352 مليون دينار.

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