دورية بحرية لحرس المنشآت النفطية من ميناء الزاوية إلى حقل الجرف البحري

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق، تنفيذ دورية لتفقد المنصات البحرية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، المكلف حمايتها وتأمينها.
وذكر الجهاز في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدورية البحرية الأولى انطلقت السبت من ميناء الزاوية النفطي إلى حقل الجرف البحري التابع لشركة المبروك للعمليات النفطية واستمرت إلى ساعات مبكرة من صباح أمس الأحد.
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وهذه هي «الدورية البحرية الأولى منذ تأسيس الجهاز العام 2007م»، وفق البيان الصادر عن الجهاز. ونبه الجهاز إلى تنفيذ الدورية رغم «قلة الإمكانات والصعوبات التي تواجه أفراد الضفادع البشرية، وسوء الأحوال الجوية التي تسببت في ارتفاع الأمواج».
وفي 18 سبتمبر الماضي، أعلنت القيادة العامة ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، «لتخفيف معاناة المواطنين»، وعلى أثر ذلك أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» في الحقول الآمنة.