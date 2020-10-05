دورية بحرية لحرس المنشآت النفطية من ميناء الزاوية إلى حقل الجرف البحري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 08:47 صباحا
دورية بحرية لحرس المنشآت النفطية التابعة لحكومة الوفاق. (فيسبوك)

أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق، تنفيذ دورية لتفقد المنصات البحرية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، المكلف حمايتها وتأمينها.

وذكر الجهاز في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الدورية البحرية الأولى انطلقت السبت من ميناء الزاوية النفطي إلى حقل الجرف البحري التابع لشركة المبروك للعمليات النفطية واستمرت إلى ساعات مبكرة من صباح أمس الأحد.

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وهذه هي «الدورية البحرية الأولى منذ تأسيس الجهاز العام 2007م»، وفق البيان الصادر عن الجهاز. ونبه الجهاز إلى تنفيذ الدورية رغم «قلة الإمكانات والصعوبات التي تواجه أفراد الضفادع البشرية، وسوء الأحوال الجوية التي تسببت في ارتفاع الأمواج».

وفي 18 سبتمبر الماضي، أعلنت القيادة العامة ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، «لتخفيف معاناة المواطنين»، وعلى أثر ذلك أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» في الحقول الآمنة.

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