«الرقابة على الأغذية» ترفض شحنة عصير برتقال قادمة من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 10:52 صباحا
زجاجة عصير من الشحنة القادمة من تركيا. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

قرر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة عصير برتقال قادمة من تركيا عبر ميناء مصراتة البحري.

ونوه المركز، في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن الشحنة تحتوي 6763 كرتونة من نوع «برافو» وبلد منشأها النمسا. وأرجع المركز أسباب الرفض إلى «مخالفتها المواصفات القياسية رقم 767-2-2015 من وجود تغير في الطعم والقوام، والعينات تحتوي على عوائق وشوائب».

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ويوم الأربعاء الماضي، رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية شحنة «كيكة بصلصة القهوة» قادمة من تركيا في ميناء مصراتة البحري، وذلك لوجود تغير في الطعم والرائحة في الشحنة البالغة 200 كرتونة.

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