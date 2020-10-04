عقيلة يتحدث عن «التسوية السياسية» خلال لقاء «أسر الشهداء والجرحى»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 08:57 صباحا
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح متحدثا خلال لقاء مع «أسر الشهداء والجرحى والمفقودين» السبت 3 أكتوبر 2020. (مجلس النواب)


قال مجلس النواب إن رئيس المجلس عقيلة صالح بحث مع «أسر الشهداء والجرحى والمفقودين» آخر التطورات في البلاد وسبل إنهاء الأزمة الليبية ومبادرته بهذا الصدد. 

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان صحفي أمس السبت، إلى أن عقيلة صالح أوضح خلال اللقاء «المساعي التي تُبذل للوصول إلى تسوية سياسية بما يحفظ الحقوق ودون تفريط بالتضحيات، وبما يُحقق العدالة والمساواة ويحقق إرادة الليبيين ومطالبهم في العيش الكريم والأمن والاستقرار». ونقل المكتب الإعلامي عن الحاضرين من أسر الشهداء والجرحى والمفقودين تأكيد «دعمهم مبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية».

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وتزامن اللقاء مع الجولة الثانية من الحوار السياسي التي تشهدها مدينة بوزنيقة المغربية بين وفدي مجلسي الأعلى للدولة والنواب، حيث مر لقاء يوم أمس في أجواء تسودها «روح التفاهم والتوافق»، وناقش المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015، حسب إيجاز صحفي، صدر في أعقاب اجتماع الوفدين.

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