مفوضية اللاجئين تدعم مراكز عزل في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 09:53 صباحا
مواد دعم طبي تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (فيسبوك)

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقديم دعم طبي لمراكز عزل لمرضى «كوفيد-19» في مدينة الزاوية. 

وأشارت، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «وزعت فرقنا مستلزمات النظافة والملابس الصحية الوقائية بالتنسيق مع السلطات المحلية بمدينة الزاوية».

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ويوم الجمعة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 509 إصابات جديدة و11 حالة وفاة جراء فيروس «كورونا» في ليبيا يوم أول من أمس الخميس، بحسب بيان عن الوضع الوبائي المحلي نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

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