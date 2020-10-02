تسجيل 509 إصابات جديدة و11 حالة وفاة جراء فيروس «كورونا» في ليبيا

عينات خاصة باختبار الكشف عن فيروس «كورونا». (أرشيفية: ا ف ب)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عن تسجيل 509 إصابات جديدة و11 حالة وفاة جراء فيروس «كورونا» في ليبيا يوم أمس الخميس، بحسب بيان عن الوضع الوبائي المحلي نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المركز في بيان إنه تسلم الخميس 1 أكتوبر 2505 عينات، منها 1724 من المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس، و108 عينات من مختبر مركز بنغازي الطبي، و65 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و90 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و91 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و63 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و30 عينة من مختبر فرع المركز الوطني سرت، وعينة واحدة من مختبر فرع المركز الوطني غدامس، وعينة واحدة من مختبر فرع المركز الوطني الكفرة، و318 عينة من مختبر فرع المركز الوطني غريان، وثلاث عينات من مختبر فرع المركز الوطني طبرق، و11 عينة من مختبر فرع المركز الوطني تازربو.

وأكد المركز أنه بعد فحص العينات بتقنية «Real Time PCR» كانت النتائج أن من بين العينات «1996 عينة سالبة» و«509 عينات موجبة» منها 282 حالة جديدة و227 حالة مخالطة.

وبهذه الإحصائية الجديدة يكون إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 35717 إصابة، منها 14813 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو 20334 حالة، وتوفي جراء الإصابة بالفيروس 570 منذ بداية ظهور الوباء في البلاد.