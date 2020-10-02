تسجيل 509 إصابات جديدة و11 حالة وفاة جراء فيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 04:56 مساء
عينات خاصة باختبار الكشف عن فيروس «كورونا». (أرشيفية: ا ف ب)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عن تسجيل 509 إصابات جديدة و11 حالة وفاة جراء فيروس «كورونا» في ليبيا يوم أمس الخميس، بحسب بيان عن الوضع الوبائي المحلي نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المركز في بيان إنه تسلم الخميس 1 أكتوبر 2505 عينات، منها 1724 من المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس، و108 عينات من مختبر مركز بنغازي الطبي، و65 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و90 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و91 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و63 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و30 عينة من مختبر فرع المركز الوطني سرت، وعينة واحدة من مختبر فرع المركز الوطني غدامس، وعينة واحدة من مختبر فرع المركز الوطني الكفرة، و318 عينة من مختبر فرع المركز الوطني غريان، وثلاث عينات من مختبر فرع المركز الوطني طبرق، و11 عينة من مختبر فرع المركز الوطني تازربو.

وأكد المركز أنه بعد فحص العينات بتقنية «Real Time PCR» كانت النتائج أن من بين العينات «1996 عينة سالبة» و«509 عينات موجبة» منها 282 حالة جديدة و227 حالة مخالطة.

وبهذه الإحصائية الجديدة يكون إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 35717 إصابة، منها 14813 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو 20334 حالة، وتوفي جراء الإصابة بالفيروس 570 منذ بداية ظهور الوباء في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
لهذا السبب.. غرامة أميركية على «طيران الإمارات» قدرها 400 ألف دولار
اقتصاد
هؤلاء مرشحون لمنصب ولي العهد في الكويت بعد رحيل الشيخ صباح
عربى
ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى 270 ألف برميل يوميا
ليبيا
«بلومبرغ»: الليرة التركية هبطت بنحو 24% مقابل الدولار
اقتصاد
ترامب يعتزم خفض عدد اللاجئين في أميركا إلى رقم قياسي
دولى
رحيل محمود محمد الدحومي رئيس منتدى بنغازي
ثقافة وفن
بايدن: الشعب الأميركي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر ترامب ورفض التنحي
دولى
بيانات أولية: نسبة مشاهدة المناظرة بين ترامب وبايدن أدنى من 2016
دولى
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم - دور الأحزاب في الحياة السياسية في ليبيا
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا العرض يرافق نصف المتعافين من «كورونا»