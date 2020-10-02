تواصل أعمال إصلاح خط الغاز «البريقة - مصراتة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 08:52 صباحا
خط الغاز «البريقة - مصراتة»، 1 أكتوبر 2020، (سرت للنفط)

كشفت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن إجراء اختبار الضغط على مقطع بطول 3.8 كيلومتر من خط الغاز «البريقة - مصراتة»، حيث جاءت النتائج مرضية.

وتنفذ أعمال صيانة على الخط بطول 11 كيلومترا، وتحت إشراف إدارة المشاريع، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ويهدف المشروع إلى تغيير الجزء المتضرر من خط الغاز بسبب التآكل نتيجة وجوده في أرض سبخية، ويعتبر مهما لعمليات ضخ الغاز إلى المجمع الصناعي رأس لانوف حال توافره، والانتهاء من استبدال الخط المتضرر.

وأوضحت الشركة أن الخط المتجه غربا من محطة كبس البريقة تم عزله وتفريغه من الغاز نهاية شهر مارس الماضي عند الصمام «LV2» بعد محطة كبس البريقة بنحو 400 متر، وعند الصمام «LV3» بمنطقة بشر؛ وذلك لإجراء الصيانة اللازمة.

يذكر أن صيانة هذا المقطع من الخط تسمح باستمرار تدفق كميات كبيرة من الغاز من جزء المنظومة الغربي باتجاه المجمع الصناعي رأس لانوف ومحطة الكبس بالبريقة، وضخ الفائض منها إلى الخط الشرقي، أو ضخ الغاز الفائض إلى الخط الغربي بعد تشغيل حقول الغاز المصاحب المتوقفة.

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