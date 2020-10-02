دخول 4 حالات «كورونا» لمراكز عزل «القومي للأمراض» بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 12:15 صباحا
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الخميس، دخول أربع حالات مصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى مراكز العزل بالمعهد القومي للأمراض، إضافة إلى وفاة حالة بقسم العزل بمركز مصراتة الطبي.

وفي إيجازها اليومي عن مراكز العزل داخل المدينة، قالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن مراكز العزل بالمعهد القومي للأمراض كشفت عن تسع حالات، فيما استقبلت أربع حالات إصابة بفيروس «كورونا» بينها حالة تعود لطفل.

- تسجيل حالتي وفاة بـ«كورونا» في مركزي عزل بمصراتة

وأشارت إلى تواجد سبع حالات بالعناية بمراكز العزل بالمعهد القومي للأمراض، إضافة إلى تسع حالات في أقسام الإيواء، في حين توفيت حالة «كورونا» بقسم العزل بمركز مصراتة الطبي، الذي تتواجد فيه سبع حالات في الإيواء وثلاث في العناية.

ولم تسجل اللجنة أية حالات جديدة بقسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية، الذي تتواجد فيه خمس حالات في العناية. وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي الحالات بمراكز العزل في مصراتة إلى 31 حالة بينها 15 حالة في العناية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هؤلاء مرشحون لمنصب ولي العهد في الكويت بعد رحيل الشيخ صباح
عربى
ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى 270 ألف برميل يوميا
ليبيا
«بلومبرغ»: الليرة التركية هبطت بنحو 24% مقابل الدولار
اقتصاد
ترامب يعتزم خفض عدد اللاجئين في أميركا إلى رقم قياسي
دولى
رحيل محمود محمد الدحومي رئيس منتدى بنغازي
ثقافة وفن
بايدن: الشعب الأميركي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر ترامب ورفض التنحي
دولى
بيانات أولية: نسبة مشاهدة المناظرة بين ترامب وبايدن أدنى من 2016
دولى
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم - دور الأحزاب في الحياة السياسية في ليبيا
فيديو
تشييع أمير الكويت الراحل عقب وصول جثمانه من أميركا
عربى
السوق الموازية خلال سبتمبر: الدولار يتراجع 9.1% واليورو 10.6% والاسترليني 12.8% ...
ليبيا
طائرة مقاتلة تخترق حاجز الصوت في باريس وتثير الذعر
دولى
الحبري يكشف عن صرف الحكومة الموقتة ميزانية مكافحة «كورونا» خلال 10 أيام
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يدرسون أسباب انخفاض الوفيات بين مصابي «كورونا» بأفريقيا