فريق كهرباء جزائري يصل طرابلس الليلة للمساعدة في إصلاح الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 11:10 مساء
سيالة (وسط) خلال استقباله بوقادوم (يسار) في ليبيا، 18 فبراير 2020. (خارجية الوفاق)

قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الخميس، إن فريق الكهرباء المرسل من الجزائر إلى طرابلس يصل الليلة، للعمل على إصلاح خلل بمحطة توليد الكهرباء التي تزود العاصمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع بوقادوم ووزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، تطرق إلى « التنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين والتعاون في عدة مجالات منها الطاقة» إضافة إلى مستجدات الوضع في ليبيا ودعم الحلول السياسية لمعالجة الأزمة، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

وقال سيالة إن مهمة الفريق الأولى تتمثل في «فحص توربينتين غازيتين بمحطة الخمس لإدخالهما على الشبكة بعد صيانة المحطة إثر تعرضهما لحريق في وقت سابق»، حسب البيان.

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وأمر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أمس الأربعاء، وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز «سونلغاز» للتوجه إلى طرابلس للمساعدة في إصلاح خلل بمحطة توليد الكهرباء التي تزود طرابلس، وذلك بناءً على طلب من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، حسب الرئاسة الجزائرية.

وتعاني ليبيا من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي وساعات طرح أحمال طويلة، وسبق أن شهدت العاصمة طرابلس مظاهرات حاشدة ضد المسؤولين عن ملف الكهرباء.

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