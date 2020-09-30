دي مايو يتحدث عن إحراز «خطوات إلى الأمام» بشأن ليبيا خلال الأسابيع الماضية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 05:52 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (آكي)

تحدث وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، عن إحراز «خطوات للأمام» بشأن الأزمة في ليبيا خلال الأسابيع الماضية، سواء على مستوى الدول المتدخلة في الأزمة أو الحوار الليبي - الليبي، معتبرا أن تلك الفترة «كانت أساسية» بالنسبة لليبيا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأكد دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في روما اليوم الأربعاء، أن «الجهود المشتركة مع الحلفاء خلال الأسابيع الأخيرة حول الأزمة الليبية أصبحت تؤتي ثمارها».

وأعاد دي مايو، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، بحسب «آكي»، التأكيد أن أزمة ليبيا تعد «قضية أمن قومي بالنسبة لإيطاليا»، وقال: «نعمل بشكل مكثف مع الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة لدعم مسار الحوار من أجل وقف دائم لإطلاق النار».

ووصف رئيس الدبلوماسية الإيطالية الولايات المتحدة بـ«الحليف الإستراتيجي»، الذي «يقدم مساهمة أساسية في استقرار المنطقة بأكملها»، مبينا أن «الأسابيع القليلة الماضية كانت أساسية لليبيا، حيث تم إحراز خطوات إلى الأمام، على رأسها الحوار الليبي - الليبي وبين الدول التي لها تأثير على ليبيا».

- بومبيو: متفائلون لأن الوضع على الأرض تحسن في ليبيا الأسبوع الماضي

كما أبدى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال المؤتمر الصحفي، تفاؤلا بشأن الأوضاع في ليبيا، التي اعتبر أنها شهدت تحسنا على الأرض في الأسبوع الماضي، بسبب عودة الأطراف الليبية للحديث مع بعضها.

وأكد بومبيو أن «الولايات المتحدة بذلت جهودًا دبلوماسية هائلة لمحاولة حل الوضع في ليبيا»، مشيرا إلى أن «من مصلحة المنطقة بأسرها والشعب الليبي وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط، لتقسيم الأرباح بالطريقة الصحيحة».

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