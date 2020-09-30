بومبيو: متفائلون لأن الوضع على الأرض تحسن في ليبيا الأسبوع الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 05:20 مساء
بومبيو ودي مايو خلال مؤتمر صحفي في روما. الأربعاء 30 سبتمبر 2020. (آكي)

أبدى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تفاؤلا بشأن الأوضاع في ليبيا التي اعتبر أنها شهدت تحسنا على الأرض في الأسبوع الماضي، بسبب عودة الأطراف الليبية للحديث مع بعضها، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي لويغي دي مايو بمقر وزارة الخارجية، قصر «فارنيزينا» اليوم الأربعاء: «نحن متفائلون لأن الوضع على الأرض قد تحسن الأسبوع الماضي في ليبيا».

وأضاف بومبيو أن «جميع الأطراف الليبية تتحدث الآن مع بعضها البعض، ونحن ندعم مبادرة المستشارة ميركل لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)» أحد المسارات الرئيسية لعملية برلين.

وأكد بومبيو أن «الولايات المتحدة بذلت جهودًا دبلوماسية هائلة لمحاولة حل الوضع في ليبيا»، مشيرا إلى أن «من مصلحة المنطقة بأسرها والشعب الليبي وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط، لتقسيم الأرباح بالطريقة الصحيحة».

واستعرض وزير الخارجية الأميركي مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في وقت سابق اليوم الأزمة الليبية والحل السلمي للصراع هناك من خلال عملية الأمم المتحدة، بحسب «آكي».

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