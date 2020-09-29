السايح يناقش مع عمداء 4 بلديات المسار الدستوري وخيارات العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 09:04 مساء
لقاء السايح مع عمداء بلديات طرابلس والزنتان والزاوية وزليتن. الثلاثاء 29 أغسطس 2020. (مفوضية الانتخابات)

ناقش رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال اجتماعه اليوم، الثلاثاء، مع عمداء أربع بلديات، الموضوعات المتعلقة بالمسار الدستوري وخيارات العملية الانتخابية، وسبل التعاون بين المفوضية والمجالس البلدية لدعم أي عملية انتخابية مرتقبة.

وحضر الاجتماع الذي انعقد بديوان مجلس مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس، عميد بلدية طرابلس المركز، عبدالرؤوف بيت المال، وعميد بلدية الزاوية، جمال الدين بحر، وعميد بلدية الزنتان، مصطفى الباروني، وعميد بلدية زليتن، مفتاح احمادي، بحضور عضو مجلس إدارة المفوضية، عبدالحكيم الشعاب.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تركز على مناقشة «التوعية الانتخابية»، حيث أطلع السايح عمداء البلديات الحاضرين على مستوى جاهزية المفوضية للاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وأكد السايح أهمية التعاون بين المفوضية والبلديات في مجال التوعية والدعم اللوجستي، مشيرا إلى أن التوعية الانتخابية «مسؤولية وطنية بين المفوضية والمجالس البلدية، في إطار تفعيل الشراكة ما بين المفوضية والبلديات، التي نصت عليها التشريعات الانتخابية».

السايح وعميد بلدية طرابلس خلال لقاء ضم كذلك عمداء الزنتان والزاوية وزليتن. الثلاثاء 29 سبتمبر 2020. (مفوضية الانتخابات)
لقاء السايح مع عمداء بلديات طرابلس والزنتان والزاوية وزليتن. الثلاثاء 29 أغسطس 2020. (مفوضية الانتخابات)
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