تخصيص مستودع لتوزيع غاز الطهي على المواطنين بطبرق بـ500 أسطوانة يوميا

اجتماع ببلدية طبرق لبحث أزمة أسطوانات الغاز، 29 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

خصص المجلس التسييري لبلدية طبرق، بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط، صباح اليوم الثلاثاء، مستودعا خاصا لتوزيع غاز الطهي على المواطنين بواقع 500 أسطوانة يوميا.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق صلاح فؤاد، لـ«بوابة الوسط»، إن عضو المجلس التسييري للبلدية هاشم أمصادف، عقد اجتماعا مع عضو لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط المهندس عبدالرحمن عبدالسلام حسن، وبحضور عضو من جهاز الحرس البلدي طبرق، وانتهى الاجتماع بتخصيص المستودع رقم 1 لتوزيع أسطوانات الغاز على المواطنين بواقع 500 أسطوانة يوميا مع استمرار عمل بقية المستودعات ويكون بداية العمل صباح الغد الأربعاء.

وأضاف فؤاد أنه تم مناقشة فتح مستودعات توزيع الغاز تحت إشراف بلدية طبرق، محذرا من محاولة التلاعب في أسعار الغاز وتوزيعه على تجار السوق السوداء.

ويستغل سماسرة السوق السوداء بطبرق بيع غاز الطهي بأسعار تصل إلى 20 و25 دينارا للأسطوانة الواحدة.