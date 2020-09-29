بـ471 حالة.. طرابلس تسجل أكثر من نصف إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن الليبية الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فضمن 801 حالة جديدة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، سجلت المدينة 471 حالة.

وأحصى المركز في بيانه رقم «205»» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» 40 حالة في الخمس، و30 في صبراتة، و25 في بني وليد، و21 في كل من بنغازي وجنزور، و17 في كل من زليتن ومصراتة، و15 في كل من غريان وصرمان وزوارة، و14 في الزاوية المركز، و13 في الرياينة، و11 في كل من الحرابة والنواحي الأربع، وتسع في الزنتان.

إضافة إلى خمس حالات في كل من المنشية- الجميل، وأجدابيا، ونالوت، وأربع حالات في كل من الزاوية الغرب وجادو وباطن الجبل والكفرة، وثلاث في كل من العواتة وككلة والعجيلات وسواني بن آدم والرحيبات، وحالتين في كل من يفرن وتازربو، وحالة واحدة في كل من المعمورة وترهونة وقصر الأخيار ودرج والأصابعة والقره بوللي.

وتوزعت حالات الشفاء الـ384 بواقع 291 حالة في طرابلس، 23 في زليتن، و14 في الكفرة، و13 في غريان وغدامس، وتسع في القلعة، وسبع في تازربو، وأربع حالات في الزاوية المركز ومصراتة، وثلاث حالات في الزنتان، وحالة واحدة في الرحيبات.

في حين توزعت حالات الوفاة الـ13 بواقع حالتين في كل من الخمس وصبراتة وأجدابيا، وحالة واحدة في كل من العجيلات وبنغازي والزاوية المركز وصرمان وغريان وترهونة وزليتن.