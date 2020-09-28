وفاة حالتين مصابتين بفيروس «كورونا» في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 09:48 مساء
عنصران طبيانفي أجدابيا, (أرشيفية : صفحة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في أجدابيا)

أعلن المستشفى الميداني العسكري في مدينة أجدابيا، وفاة حالتين مصابتين بفيروس كورونا بالمدينة، حسب ما ذكره مكتب الإعلام باللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا على فيسبوك.

وقال المكتب، إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا تسلم 8 عينات اليوم، ظهر منها ثلاث حالات سالبة وخمس حالات موجبة، مُفصلّه تشمل ثلاث حالات مخالطة وحالتين جديدتين.

وأكدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في مدينة أجدابيا أنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، فيما لم يسجل المستشفى الميداني العسكري أي حالة شفاء اليوم الإثنين.

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