وفاة حالتين مصابتين بفيروس «كورونا» في أجدابيا

أعلن المستشفى الميداني العسكري في مدينة أجدابيا، وفاة حالتين مصابتين بفيروس كورونا بالمدينة، حسب ما ذكره مكتب الإعلام باللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا على فيسبوك.
وقال المكتب، إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا تسلم 8 عينات اليوم، ظهر منها ثلاث حالات سالبة وخمس حالات موجبة، مُفصلّه تشمل ثلاث حالات مخالطة وحالتين جديدتين.
وأكدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في مدينة أجدابيا أنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، فيما لم يسجل المستشفى الميداني العسكري أي حالة شفاء اليوم الإثنين.