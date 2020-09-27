الثني يبحث مشاكل مناطق «طوق بنغازي» في اجتماع موسع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 09:44 مساء
عبدالله الثني مع رؤساء المجالس المحلية لمناطق طوق بنغازي , 27 سبتمبر 2020 . (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، مع رؤساء المجالس المحلية لمناطق طوق بنغازي، شؤون أحيائهم والأوضاع المعيشية في هذه المناطق وأبرز المشاكل التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية والخدمية وعلى رأسها مشاكل المياه والصرف الصحي ورصف الطرق العامة وغيرها من المشاريع.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة، حضر الاجتماع الذي عقد ببنغازي، وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس أسامة الكزة، ورؤساء المجالس المحلية لمناطق وأحياء طوق بنغازي، متمثلين في كل من رئيس المجلس المحلي قنفودة سعد الطيرة، ورئيس المجلس المحلي القوارشة إبراهيم الفارسي، ورئيس المجلس المحلي قاريونس صالح بوعمود، ورئيس المجلس المحلي تجمع الشط عبدالسلام المسماري، ورئيس المجلس المحلي تيكا السنوسي المسماري، ورئيس المجلس المحلي بودريسة محمود البرشا.

كما ضم الاجتماع رئيس المجلس المحلي الحليس مراجع الصبيحي، ورئيس المجلس المحلي اللويفية صالح معتوق، ورئيس المجلس المحلي شعماش حسن الفرجاني، ورئيس المجلس المحلي قنفودة القبيلية رمزي المجريسي، ورئيس المجلس المحلي حي الرحبة طارق مصطفى، ورئيس المجلس المحلي بوصنيب إبراهيم البركي، ورئيس المجلس المحلي القوارشة إبراهيم الفارسي، إضافة إلى رئيس المجلس المحلي إبراهيم الفيل، الواقع في مدخل شرق بنغازي منصور العريبي.

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