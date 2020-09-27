ضبط عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لاتهامه في قضايا فساد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 03:49 مساء
ضبط «ع.ف.أ» مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقًا، عضو مجلس الإدارة حاليًا، 27 سبتمبر 2020. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط المدعو «ع.ف.أ» مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقًا، وعضو مجلس الإدارة حاليًا، المطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من ضبط «ع.ف.أ» مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقًا وعضو مجلس الإدارة حاليًا، المطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته لجهات الاختصاص.

الصور يأمر بضبط 4 مسؤولين من شركة الكهرباء وإحالتهم للتحقيق

وفي 27 أغسطس الماضي، أصدر رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، أمرًا بضبط وإحضار أربعة مسؤولين من الشركة العامة للكهرباء وإحالتهم إلى النائب العام للتحقيق، من بينهم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي السابقان للشركة.

وأمر الصور الجهات المعنية بضبط كل من الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة، والمدير التنفيذي السابق للشركة علي ساسي، وأبوالقاسم علي شنقير، وسليمان عمران أبوقلغة.

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