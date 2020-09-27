بالصور.. انتشال رفات جثة مجهولة الهوية من خزان مياه في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 03:02 مساء
عاملان في الهيئة العامة للبحث عن المفقودين أثناء انتشال جثة مجهولة الهوية في ترهونة، 26 سبتمبر 2020 (الهيئة)

أعلنت الهيئة العامة للتعرف على المفقودين، اليوم الأحد، انتشال رفات جثة مجهولة الهوية، من داخل خزان مياه أرضي في مدينة ترهونة.

وأوضحت الهيئة أن فريق إدارة البحث عن الرفات التابع للهيئة توجه إلى المكان الذي توجد فيه الجثة، أمس السبت، بعد ورود بلاغ بوجودها داخل خزان مياه أرضي (ماجن) بوسط مدينة ترهونة بالقرب من محطة وقود غنيوة.

وفي 2 يوليو الماضي، أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، استخراج خمس جثث مجهولة الهوية في ترهونة، «كانت جميعها مدفونة بملابسها، منها اثنتان معصوبتا الأعين ومكتوفتا الأرجل، وجثة واحدة عبارة عن بقايا أشلاء».

وجرى تشكيل لجنة خاصة بالمقابر الجماعية في ترهونة، مكلفة بقرار صادر عن وزير العدل رقم «411» لسنة 2020، وتضم في عضويتها البحث الجنائي، والطب الشرعي، ومركز الطب الميداني والدعم، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وتستهدف البحث عن المقابر الجماعية بالمدينة، وتعمل تحت إشراف مكتب النائب العام.

جانب من عملية انتشال جثة مجهولة الهوية في ترهونة، 26 سبتمبر 2020 (هيئة البحث عن المفقودين)
جانب من عملية انتشال جثة مجهولة الهوية في ترهونة، 26 سبتمبر 2020 (هيئة البحث عن المفقودين)
جانب من عملية انتشال جثة مجهولة الهوية في ترهونة، 26 سبتمبر 2020 (هيئة البحث عن المفقودين)
جانب من عملية انتشال جثة مجهولة الهوية في ترهونة، 26 سبتمبر 2020 (هيئة البحث عن المفقودين)
جانب من عملية انتشال جثة مجهولة الهوية في ترهونة، 26 سبتمبر 2020 (هيئة البحث عن المفقودين)
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