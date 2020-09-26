بـ337 حالة.. طرابلس الأكثر تسجيلا لإصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 06:16 مساء
فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة أكثر المدن إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، بتسجيلها 337 إصابة من إجمالي 538 أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا.

وأحصى المركز في بيانه رقم «202» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» 31 حالة في الزاوية المركز، و18 في سرت، و17 في صرمان، و16 في درج، و15 في جنزور، 12 في وازن، وعشر حالات في كل من زليتن ومصراتة.

-«مكافحة الأمراض»: 538 إصابة جديدة بـ«كورونا» و324 حالة شفاء

وتوزعت باقي الإصابات بواقع تسع حالات في بني وليد، وثماني حالات في غريان، وست حالات في الزنتان، وخمس حالات في باطن الجبل، إضافة إلى أربع حالات في كل من رقدالين والقلعة والماية، وثلاث حالات في كل من صبراتة والجفرة، واثنتين في كل من الجفارة والسبيعة وزارة ومزدة وسواني بن آدم وككلة وقصر الأخيار وغدامس والكفرة، وحالة في كل من الخمس والزاوية الغرب والزاوية الجنوب وزلطن القره بوللي.

في حين توزعت حالات الشفاء الـ324 بواقع 286 حالة في طرابلس، و15 في صرمان، وخمس حالات في الزنتان وغريان والزاوية الغرب، وأربع في زليتن، وثلات في الزاوية المركز، وحالة وحيدة في الرجبان. فيما توزعت حالات الوفاة الثماني بواقع أربع حالات في الزاوية الغرب، وحالتين في الكفرة، وحالة في كل من سرت وصرمان.

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