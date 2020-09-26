«مكافحة الأمراض»: 538 إصابة جديدة بـ«كورونا» و324 حالة شفاء

جانب من أعمال سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بأجدابيا)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و324 حالة شفاء، إضافة إلى ثماني وفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المركز في بيانه رقم «202» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم 1900 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ليتبين سلبية 1362 عينة، وإيجابية 538، بينها 404 حالات جديدة، و134 حالة مخالطة، إضافة إلى 324 حالة شفاء، وثماني حالات وفاة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 856 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، 61 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و39 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و815 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

إضافة إلى 92 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية، و31 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، وأربع عينات من مختبر فرع المركز زوارة، إلى جانب عينتين من مخبر فرع المركز الكفرة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 31 ألفًا و828 حالة، بينها 13 ألفًا و497 حالة نشطة، و17 ألفًا و832 حالة شفاء، فيما توفي 499 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.