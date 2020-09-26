318 حالة شفاء و196 إصابة بـ«كورونا» في سوق الجمعة خلال أسبوع

حملة للمسح الشامل للكشف عن كورونا في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)

سجلت بلدية سوق الجمعة 196 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلدية إلى 1667 مصابًا منذ بدأ ظهور الفيروس في ليبيا مارس الماضي.

وفي تقريرها رقم «16»، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، رصدت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة بالبلدية إجراء تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لنحو 6292 حالة، بينها 597 حالة خلال الأسبوع الماضي فحسب.

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وسجلت البلدية خلال الأسبوع الماضي 318 حالة شفاء لترتفع حصيلة حالات الشفاء إلى 1207 حالة، فيما أحصى التقرير حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس في البلدية خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 32 حالة. وارتفعت حالات الإصابة بين غير الليبيين في البلدية إلى عشر حالات بعد إحصاء حالتين خلال الأسبوع الماضي.