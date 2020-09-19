244 إصابة و202 حالة شفاء من «كورونا» بسوق الجمعة خلال أسبوع

حملة للمسح الشامل للكشف عن «كورونا» في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)

سجلت بلدية سوق الجمعة 244 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن الفيروس لنحو 598 عينة، على ما أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة بالبلدية.



وبذلك يصل إجمالي عينات الكشف عن الفيروس في البلدية إلى 5695 عينة، تبين خلالها تسجيل 1471 إصابة بفيروس «كورونا» كحصيلة إجمالية، حسب تقرير الغرفة الصادر اليوم السبت، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».