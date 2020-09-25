وصول ناقلة النفط مارلين شيكوكو إلى ميناء الحريقة للتزود بمليون برميل خام

الناقلة دلتا هيلس بميناء الحريقة النفطي. (بوابة الوسط)

وصلت إلى ميناء الحريقة النفطي بطبرق ظهر اليوم الجمعة، ناقلة النفط «Marlin Shikoku» مارلين شيكوكو، التي ستتزود بالنفط الخام بكمية تقدر بمليون برميل.

وقال مصدر مطلع بميناء الحريقة النفطي بطبرق، إن الكميات المخزنة بخزانات النفط بميناء الحريقة بدأت بالنفاد، وهو ما سيجعل حقلي السرير ومسلة النفطيين يعملان بقدرتهما الكاملة.

وتابع المصدر أن فنيي قسم العمليات بمرسى الحريقة، يعملون بجهد كبير لتفريغ الخزانات استعدادا لعملية تشغيل مصفاة طبرق التي تقدر كمية إنتاجها اليومي بنحو 30 ألف برميل.

وذكر أن مصفاة طبرق تنتج منتجات الكيروسين ووقود الطائرات والديزل الخفيف والعادي والمازوت.

وغادرت الناقلة «دلتا هيلس» من ميناء الحريقة النفطي مساء أمس الخميس، وحملت شحنة تقدر بنحو مليون برميل.

الناقلة دلتا هيلس بميناء الحريقة النفطي, (بوابة الوسط)