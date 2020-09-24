«تعليم الوفاق» تشكل لجنة عليا للإشراف على امتحانات الثانوية العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 04:11 مساء
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري، اليوم الخميس، القرار رقم (471) لسنة 2020 الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون اللجنة برئاسة وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام، وعضوية كل من الدكتور محمد نوري العتوق نائبا للرئيس، والأعضاء الدكتور سعيد سليمان معيوف، والدكتور علي السائح امحمد، والدكتور عبدالرحمن خليفة العريبي، والدكتور جمال الصغير فردغ، وسالم مفتاح محمد، وسالمة البشير الكرطال، وصلاح محمد سلامة، وأحمد نزار نبيه عضوا ومقررا.

وستتولى اللجنة بموجب المادة الثانية من القرار الإشراف والمتابعة لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 – 2020، على أن تقوم بالتنسيق مع اللجان المركزية بالجامعات والكليات التقنية في إنجاز الأعمال المتعلقة بالامتحانات، وفق المادة الثالثة، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها، بحسب المادة الرابعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية من تونس
رياضة محلية
توقعات بوصول إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا
ليبيا
جريدة «الوسط»: اختراقان لمسارات برلين قبل شهر من ملتقى جنيف
ليبيا
زعيم كوريا الشمالية يعتذر عن قتل كوري جنوبي «منشق»
دولى
نص كلمة السراج أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
السراج: الوصول الفعلي لوقف دائم لإطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي ...
ليبيا
روسيا تنظم مناورات بمشاركة 80 ألف عسكري من الصين وإيران وبيلاروسيا
دولى
العدد 253 من جريدة «الوسط»: اختراق مسارات برلين.. وهجرة العقول الليبية أزمة ...
ليبيا
مقتل ليبي على أيدي ليبي في محطة مترو بفرنسا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المتعافي من «كوفيد-19» مصدر للعدوى؟