عماري يتعهد بحل مشكلة خصم مرتبات المفتشين التربويين مع «مالية الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 03:13 مساء
عماري خلال اجتماعه مع مصلحة المفتشين التربويين، 24 سبتمبر 2020، (تعليم الوفاق)

تعهد وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري بحل مشكلة الخصم الذي حدث أخيرا في مرتبات المفتشين التربويين، من خلال تكليف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالتواصل مع وزارة المالية لمعالجة الفروقات المالية وفق الدرجات الوظيفية.

جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس مع مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، صباح اليوم الخميس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستعرض ممثلو المصلحة الإشكاليات التي تعاني منها المصلحة، ومنها إشكالية الخصم، كما تم التطرق للإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم مع وزارة المالية لتنفيذ مطالب المفتشين التربويين فيما يتعلق بصرف علاوة التفتيش بقيمة 40٪، ومعالجة الفروقات الفردية وفق الدرجات الوظيفية، وحل مشكلة المقرات الخاصة بالمصلحة، حيث أكد الوزير أنه سيصدر تعميما لمراقبي التعليم بشأن عدم المساس بتلك المقار.

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