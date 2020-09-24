«مكافحة الأمراض»: 535 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 02:43 مساء
أطباء في مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتماثل للشفاء 412 مصابا، بينما توفي 5 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتسلم المركز 2783 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1587 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 131 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 104 عينات، ومختبر مركز بنغازي الطبي 90 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 560 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 107 عينات.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الزاوية 96 عينة، ومختبر فرع المركز أجدابيا 12 عينة، ومختبر فرع المركز تازربو 10 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 81 عينة، ومختبر فرع المركز غدامس أربع عينات، ومختبر فرع المركز طبرق عينة واحدة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 30 ألفا و632 حالة، منها 13 ألفا و316 نشطة، وتعافي 16 ألفا و842 مصابا، بينما توفي 474 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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