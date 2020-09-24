«خارجية الوفاق» تحتج على «سوء تعامل» الجانب التونسي مع الليبيين في منفذ رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 12:52 مساء
لقاء وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوفاق وقنصل تونس بطرابلس، 24 سبتمبر 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أبلغ وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمود التليسي قنصل تونس في طرابلس توفيق القاسمي احتجاج الجانب الليبي واستياءه من سوء معاملة المواطنين الليبيين من الجانب التونسي في منفذ رأس اجدير.

جاء ذلك في اجتماع اليوم الأربعاء لمناقشة موضوع قفل معبري رأس اجدير ووازن، ومنع دخول الليبيين القاصدين تونس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطالب التليسي بضرورة اتخاذ إجراء موحد بين الجانبين، والابتعاد عن التعقيدات في عبور المواطنين بين البلدين، وأن يكون هناك تنسيق لوضع آلية مناسبة تضمن الانسيابية في الدخول لكلا البلدين.

وفي 7 سبتمبر الجاري، أغلق تجار ناشطون على الحدود التونسية - الليبية الطريق الرابط بن قردان ومعبر رأس اجدير؛ احتجاجًا على منعهم من استئناف نشاطهم التجاري، وتسبب احتجاج التجار في تعطل حركة المرور بشكل شبه تام بين الجانبين، مقابل استمرار عمليات التصدير والتوريد عبر الشاحنات بين تونس وليبيا، وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية من تونس
رياضة محلية
توقعات بوصول إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا
ليبيا
جريدة «الوسط»: اختراقان لمسارات برلين قبل شهر من ملتقى جنيف
ليبيا
زعيم كوريا الشمالية يعتذر عن قتل كوري جنوبي «منشق»
دولى
نص كلمة السراج أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
السراج: الوصول الفعلي لوقف دائم لإطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي ...
ليبيا
روسيا تنظم مناورات بمشاركة 80 ألف عسكري من الصين وإيران وبيلاروسيا
دولى
العدد 253 من جريدة «الوسط»: اختراق مسارات برلين.. وهجرة العقول الليبية أزمة ...
ليبيا
مقتل ليبي على أيدي ليبي في محطة مترو بفرنسا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المتعافي من «كوفيد-19» مصدر للعدوى؟