50 % من المصروفات التشغيلية لشركة الكهرباء تذهب إلى المرتبات

مقر الشركة العامة للكهرباء في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهر تقرير ديوان المحاسبة أن بند المرتبات للعاملين بالشركة العامة للكهرباء يشكل نصف قيمة المصروفات التشغيلية، إذ يصل عدد العاملين إلى نحو 43 ألفا و884 مستخدما.

وأشار التقرير الصادر في سبتمبر الجاري إلى أن إجمالي المصروفات التشغيلية خلال الفترة من العام 2008 إلى 2018، بلغت 15 مليار دينار.

ويعمل بالشركة 43 ألفا و884 مستخدما، معظمهم من العمالة الفنية والإدارية والخدمية، بواقع 9309 مهندسين، و20 ألفا و64 عمالة فنية، و14 ألفا و511 من العمالة الإدارية والخدمية.

وتمثل العمالة غير الفنية بالشركة نحو 10% من إجمالي العاملين بالشركة ونسبة الإداريين 11%، أي إداري لكل 11 موظفا بالشركة هي نسبة عالية جدا مقارنة بالوظائف الأخرى.

وعلى مستوى الأعمار فإن نحو ربع العاملين «25%» تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عاما، ونسبة 39% للفئة التي عمرها بين 40 و50 عاما.