المشيشي يجدد موقف تونس الرافض الحلول العسكرية لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 10:41 مساء
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في وزارة الخارجية, 21 سبتمبر 2020. (الرئاسة التونسية)

جدد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، موقف بلاده الرافض الحلول العسكرية وكل أشكال التدخل في شؤون ليبيا الداخلية.

جاء ذلك خلال إشراف المشيشي صباح اليوم، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على افتتاح أشغال الدورة الثامنة والثلاثين للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية لسنة 2020 التي تنظم تحت عنوان، «تونس ومحيطها المباشر: من أجل شراكة لتعزيز الأمن والسلم ودفع التنمية المتضامنة»، وفق بيان للرئاسة التونسية اليوم.

وأكد المشيشي، ضرورة تضافر مختلف الجهود من أجل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة لهذه الأزمة، من خلال حوار ليبي - ليبي بإشراف الأمم المتحدة.

وأشار إلى ضرورة تطوير شبكة علاقات تونس مع دول القارة الأفريقية والاستفادة القصوى من انضمام بلاده للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا وغيرها من التجمعات الاقتصادية، وكذلك مع دول القارة الآسيوية، ولا سيما في جنوبها وشرقها، علاوة على بلدان آسيا الوسطى التي تعد أحد أهم فروع «طريق الحرير الجديد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس اللبناني ينفي تدخل نظيره الفرنسي في تشكيل الحكومة الجديدة ويدعو لإلغاء ...
عربى
ضبط المتورطين في قتل مواطن وسرقة سيارته بالقره بوللي
ليبيا
«يوفنتوس» يفتتح الموسم الجديد للدوري الإيطالي بثلاثية في «سامبدوريا»
رياضة عالمية
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت
ليبيا
الحكومة البريطانية تعلق على إجراء امتحان لطلبة «الطب» ببنغازي بعد انقطاع ...
ليبيا
60 ألف متطوع يشاركون في اختبار اللقاح الروسي ضد «كورونا»
دولى
200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب «كورونا»
دولى
إحباط إرسال طرد يحوي مادة ريسين شديدة السمية إلى ترامب
دولى
«مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»
ليبيا
المحاسبة: 40% من الليبيين يعملون بالوظيفة العامة ومرتباتهم تستحوذ على 58% من ...
ليبيا
حشاد لـ«بوابة الوسط»: أتمنى برامج واقعية لمرشحي اتحاد الكرة
رياضة محلية
«بلومبرغ»: السراج يرفض «صفقة» معيتيق وحفتر لإعادة إنتاج النفط
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يتكاثر داخل الدماغ