المشيشي يجدد موقف تونس الرافض الحلول العسكرية لحل الأزمة الليبية

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في وزارة الخارجية, 21 سبتمبر 2020. (الرئاسة التونسية)

جدد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، موقف بلاده الرافض الحلول العسكرية وكل أشكال التدخل في شؤون ليبيا الداخلية.

جاء ذلك خلال إشراف المشيشي صباح اليوم، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على افتتاح أشغال الدورة الثامنة والثلاثين للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية لسنة 2020 التي تنظم تحت عنوان، «تونس ومحيطها المباشر: من أجل شراكة لتعزيز الأمن والسلم ودفع التنمية المتضامنة»، وفق بيان للرئاسة التونسية اليوم.

وأكد المشيشي، ضرورة تضافر مختلف الجهود من أجل دفع مسار التسوية السياسية الشاملة لهذه الأزمة، من خلال حوار ليبي - ليبي بإشراف الأمم المتحدة.

وأشار إلى ضرورة تطوير شبكة علاقات تونس مع دول القارة الأفريقية والاستفادة القصوى من انضمام بلاده للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا وغيرها من التجمعات الاقتصادية، وكذلك مع دول القارة الآسيوية، ولا سيما في جنوبها وشرقها، علاوة على بلدان آسيا الوسطى التي تعد أحد أهم فروع «طريق الحرير الجديد».