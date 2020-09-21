«آكي»: رفع العقوبات الأوروبية عن عقيلة صالح ونوري أبوسهمين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 05:42 مساء
عقيلة صالح ونوري أبوسهين خلال مؤتمر صحفي في فاليتا، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2015. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرروا خلال اجتماعهم اليوم الاثنين، في بروكسل رفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين من قائمة العقوبات.

وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن وزراء الخارجية وافقوا على فرض عقوبات على شخصين تورطا بانتهاكات حقوق الإنسان وثلاث شركات أردنية وكازاخية وتركية على خلفية ضلوعها بانتهاك القرار الأممي حظر توريد السلاح لليبيا.

وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في بروكسل، تصميم الاتحاد الاستمرار في دعم الحوار في ليبيا في إطار عملية برلين لحل النزاع في البلاد.

وأضاف بوريل أن رفع اسمي كل من رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين من قائمة العقوبات «يثبت أننا قادرون على استخدام عقوباتنا بشكل استراتيجي».

وأشار بوريل إلى قيام عملية «ايريني» قبل أسابيع باعتراض سفينة تحمل وقوداً عسكرياً إلى ليبيا، بالمخالفة إلى قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض من قبل الأمم المتحدة، معتبرا أن عملية «ايريني» «تثبت مرة أخرى فعاليتها»، وفق كلامه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس اللبناني ينفي تدخل نظيره الفرنسي في تشكيل الحكومة الجديدة ويدعو لإلغاء ...
عربى
ضبط المتورطين في قتل مواطن وسرقة سيارته بالقره بوللي
ليبيا
«يوفنتوس» يفتتح الموسم الجديد للدوري الإيطالي بثلاثية في «سامبدوريا»
رياضة عالمية
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت
ليبيا
الحكومة البريطانية تعلق على إجراء امتحان لطلبة «الطب» ببنغازي بعد انقطاع ...
ليبيا
60 ألف متطوع يشاركون في اختبار اللقاح الروسي ضد «كورونا»
دولى
200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب «كورونا»
دولى
إحباط إرسال طرد يحوي مادة ريسين شديدة السمية إلى ترامب
دولى
«مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»
ليبيا
المحاسبة: 40% من الليبيين يعملون بالوظيفة العامة ومرتباتهم تستحوذ على 58% من ...
ليبيا
حشاد لـ«بوابة الوسط»: أتمنى برامج واقعية لمرشحي اتحاد الكرة
رياضة محلية
«بلومبرغ»: السراج يرفض «صفقة» معيتيق وحفتر لإعادة إنتاج النفط
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يتكاثر داخل الدماغ