«آكي»: رفع العقوبات الأوروبية عن عقيلة صالح ونوري أبوسهمين

عقيلة صالح ونوري أبوسهين خلال مؤتمر صحفي في فاليتا، يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2015. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرروا خلال اجتماعهم اليوم الاثنين، في بروكسل رفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين من قائمة العقوبات.

وقال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن وزراء الخارجية وافقوا على فرض عقوبات على شخصين تورطا بانتهاكات حقوق الإنسان وثلاث شركات أردنية وكازاخية وتركية على خلفية ضلوعها بانتهاك القرار الأممي حظر توريد السلاح لليبيا.

وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في بروكسل، تصميم الاتحاد الاستمرار في دعم الحوار في ليبيا في إطار عملية برلين لحل النزاع في البلاد.

وأضاف بوريل أن رفع اسمي كل من رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبوسهمين من قائمة العقوبات «يثبت أننا قادرون على استخدام عقوباتنا بشكل استراتيجي».

وأشار بوريل إلى قيام عملية «ايريني» قبل أسابيع باعتراض سفينة تحمل وقوداً عسكرياً إلى ليبيا، بالمخالفة إلى قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض من قبل الأمم المتحدة، معتبرا أن عملية «ايريني» «تثبت مرة أخرى فعاليتها»، وفق كلامه.