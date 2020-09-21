«مشايخ بنغازي» يتهم مكتب إعلام «الموقتة» بالتلاعب بفيديو لقاء المجلس مع الثني

لقاء الثني مع أعضاء مجلس مشايخ بنغازي، 16 سبتمبر 2020، (الحكومة الموقتة)

اتهم مجلس ومشايخ قبائل مدينة بنغازي مكتب الإعلام والتواصل في الحكومة الموقتة بالتلاعب بمقطع فيديو نشره حول اللقاء الذي جمع أعضاء المجلس برئيس الحكومة عبدالله الثني، يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المجلس إن الفيديو لم يظهر اللقاء كاملاً، وما دار به من حوار حول «هموم المواطن، والأداء الهزيل للوزارات، والقرارات المجحفة، وتقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية»، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة «مظاهرة إنقاذ ليبيا من الفساد والمفسدين»، بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ولفت البيان إلى أن الفيديو المنشور عبر مكتب الإعلام تسبب في موجة من الغضب بحق المجلس على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن المكتب «خان المهنية ولم ينحاز للوطن، وأكثروا من لقطات الثناء».

وتابع المجلس: «حديث جميع الحاضرين جرى قصه، وفيه تحدثنا عن تحمل الحكومة مسؤولية الفساد وسوء الخدمات، كما نقلنا أسباب غضب الشارع، وأكدنا حق الشباب في التظاهر».

واختتم بتقديم الاعتذار «عما بدر في كلمات بعض الأشخاص»، مؤكدًا أن دورهم «اجتماعي بحت وليس سياسيًّا»، كما طالب ببث اللقاء كاملاً، دون حذف أو نقصان لتوضيح الموقف.