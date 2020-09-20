انطلاق الامتحانات النهائية بجامعة طبرق وسط إجراءات احترازية بسبب «كورونا»

إحدى لجان الامتحان بجامعة طبرق، الأحد 20 سبتمبر 2020. (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)

انطلقت، صباح اليوم الأحد، الامتحانات النهائية بجامعة طبرق وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين بالجامعة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق باسم جامعة طبرق، أبوبكر امجاور، لـ«بوابة الوسط» إن الامتحانات النهائية بدأت للطلاب «المحملين لمجمع الكليات الطبية وكلية الآثار والسياحة وكلية العلوم وكلية الآداب تحت رقابة صحية كبيرة من قبل اللجنة المكلفة».

وأكد امجاور أنه يجري تعقيم الطلاب والأساتذة والموظفين منذ دخولهم إلى الحرم الجامعي وحتى خروجهم من الجامعة.

وأضاف امجاور أن عمليات التعقيم والتطهير مستمرة حتى نهاية الامتحانات، داعيا الطلاب إلى ضرورة اتباع كافة التعليمات المقررة من قبل رئيس الجامعة الدكتور حسن علي، ومندوب منظمة الصحة العالمية بليبيا والناطق باسمها الدكتور أحمد سعد.

يشار إلى أن كلية الصيدلة بجامعة طبرق نجحت قبل أسابيع في تصنيع كمية كبيرة من الكحول الذي يستخدم كمطهر ضد الفيروسات، وقامت بتوزيعه على كافة المؤسسات العامة ببلدية طبرق.

إحدى لجان الامتحان بجامعة طبرق، الأحد 20 سبتمبر 2020. (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)

استقبال الطلاب وسط إجراءات مشددة بجامعة طبرق، الأحد 20 سبتمبر 2020. (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)

استقبال الطلاب بإجراءات وقائية بجامعة طبرق، الأحد 20 سبتمبر 2020. (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)

استقبال الطلاب بإجراءات وقائية بجامعة طبرق، الأحد 20 سبتمبر 2020. (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)

استقبال الطلاب بإجراءات وقائية بجامعة طبرق، الأحد 20 سبتمبر 2020. (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)

استقبال الطلاب بإجراءات وقائية بجامعة طبرق، الأحد 20 سبتمبر 2020. (صفحة جامعة طبرق على فيسبوك)