سفارة فرنسا لدى ليبيا: ندعم وحدة المؤسسة الوطنية للنفط واستقلالها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 08:11 مساء
حقل الفيل النفطي في ليبيا (الإنترنت).

أعلنت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الأحد، «دعمها» المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت السفارة إنها «تدعم المؤسسة الوطنية للنفط، وسلامتها، واستقلالها»، وفق ما نشرته عبر حسابها على موقع «تويتر».

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تغريدة السفارة جاءت مرفقة مع رابط إلكتروني لبيان أصدرته المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق، أعلنت الأخيرة فيه «رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة».

وأكدت المؤسسة في بيانها على التزامها بـ«أعلى المعايير الدولية لشفافية عملياتها التجارية، أما المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، ولكننا سنعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة».
 

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