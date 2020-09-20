رئيس «بلدي امساعد»: هذه شروط استقبال العمالة المصرية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 20 سبتمبر 2020, 01:38 مساء
منفذ امساعد البري, (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس المجلس البلدي امساعد، صالح معوض، إن المجلس يعمل على حل مشاكل دخول العمالة المصرية إلى البلاد، كاشفا عن عدد من الشروط لاستقبال هذه العمالة.

وأوضح في بيان، اليوم الأحد، أن أهم هذه الشروط تفعيل مكتب العمالة الوافدة بمنفذ امساعد بطريقة رسمية، مشددًا على ضرورة أن يكون دخول العمالة بجواز سفر، والحصول على التأشيرة، مع إتمام إجراءات الإقامة، إضافة إلى حضور كفيل ليبي للعامل الوافد يكون مسؤولًا عنه.

وطالب كذلك بضرورة دراسة وزارة العمل احتياجات سوق العمل الليبية من العمالة الوافدة، مع إجبار العامل الوافد على مراجعة أقرب مركز شرطة كل أسبوعين، وألا يتم ترحيله في حال مخالفة ذلك، فضلًا عن فرض رسوم إقامة عليه لدعم «الخزانة العامة للدولة».

وطرحت قضية العمالة الوافدة من مصر خلال لقاء عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية، مع رئيس اللجنة المصرية المُكلفة بالملف الليبي اللواء أيمن بديع، أوائل سبتمبر الجاري؛ إذ تطرقت الزيارة إلى تفعيل خطوط الطيران بين مصر والمنطقة الغربية وتنظيم العمالة المصرية، كما تم الترتيب لاجتماع بين الوزراء المختصين بهذه الموضوعات من البلدين، وفق عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب «كورونا»
دولى
إحباط إرسال طرد يحوي مادة ريسين شديدة السمية إلى ترامب
دولى
المحاسبة: 40% من الليبيين يعملون بالوظيفة العامة ومرتباتهم تستحوذ على 58% من ...
ليبيا
حشاد لـ«بوابة الوسط»: أتمنى برامج واقعية لمرشحي اتحاد الكرة
رياضة محلية
«بلومبرغ»: السراج يرفض «صفقة» معيتيق وحفتر لإعادة إنتاج النفط
ليبيا
جلسة حوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة «كورونا»
فيديو
بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»
طب وصحة
بولندي يتسلق أعلى مبنى في باريس
منوعات
بعد وفاة عميدة المحكمة العليا الأميركية.. توقعات بـ«معركة ضارية» على منصبها
دولى
جويلي يعلن رفضه اتفاق حفتر ومعيتيق حول النفط
ليبيا
المصاعب الاقتصادية تعيد الحمير للخدمة في شوارع عدن
عربى
وباء «كوفيد-19» يعقد عمل الصحفيين
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المطاعم بؤر محتملة لنقل «كورونا»