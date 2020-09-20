تراجع قياسي جديد للدولار في السوق الموازية

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية

سجل الدولار الأميركي انخفاضا قياسيا جديدا مقابل الدينار في السوق الموازية، وذلك إثر تطورات شهدتها البلاد، الجمعة، مع إعلان استئناف إنتاج النفط وتصديره، من قبل قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، الذي أشار إلى أن قرار استئناف الإنتاج سيشمل لجنة جديدة للإشراف على توزيع الإيرادات.

وتراجع الدولار بفارق 43 قرشا، مسجلا 5.79 دينار مقابل 6.12 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وانخفض اليورو إلى 6.74 دينار مقابل 7.05 دينار أمس بفارق 31 قرشا، فيما فقد الجنيه الاسترليني 35 قرشا مسجلا 7.35 دينار مقارنة بـ7.70 دينار أمس.

وهبطت الليرة التركية بفارق ثلاثة قروش، مسجلة 0.77 دينار مقابل 0.80 دينار، فيما فقد الدينار التونسي 11 قرشا بواقع 2.10 دينار ليبي اليوم مقابل 2.21 دينار أمس.