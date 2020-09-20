«الأرصاد»: طقس مستقر على غالبية المناطق واحتمال سقوط أمطار في الساحل الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد غالبية مناطق البلاد طقسا مستقرا، اليوم الأحد، بينما ستكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

وهذه توقعات المركز لأحوال الطقس في عدد من المناطق:

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية مع احتمال ظهور بعض السحب.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 30 و34 درجة، وتسجل ارتفاعا تدريجيا غدا الإثنين على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:

الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على أقصى الساحل الشرقي.

ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 25 و31 درجة، وما بين 34 و36 درجة على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة وتسجل انخفاضا طفيفا غدا.

الكفرة - السرير - تازربو :

السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة المتوقعة لليوم الأحد 20 سبتمبر 2020. (المركز الوطني للأرصاد)

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020. (المركز الوطني للأرصاد)

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020. (المركز الوطني للأرصاد)

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم الأحد 20 سبتمبر 2020. (المركز الوطني للأرصاد)

جدول بأحوال الطقس على عدد من المدن الليبية ليوم الأحد 20 سبتمبر 2020. (المركز الوطني للأرصاد)