رئيس لجنة إدارة «الخليج العربي للنفط» يوجه ببدء التشغيل وإعادة الإنتاج بحقول الشركة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 سبتمبر 2020, 10:02 مساء
شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو». (الإنترنت)

وجه رئيس لجنة الإدارة لشركة «الخليج العربي للنفط»، فضل الله احتيتة، اليوم السبت، جميع الإدارات والوحدات الإدارية للتجهيز للبدء فى التشغيل وإعادة العملية الإنتاجية بحقول الشركة والميناء، واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لذلك حسب الإجراءات المعمول بها، مع مراعاة الضوابط المتعلقة بالسلامة، والتنسيق بين الإدارات لضمان إعادة التشغيل فى أسرع وقت.

وشدد احتيتة، في بيان للشركة اليوم، على ضرورة الأخذ فى الاعتبار الترتيبات والإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة «كورونا»، من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم أماكن العمل والراحة وغيرها من الترتيبات الخاصة بمكافحة الجائحة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية.

وأمس الجمعة، أعلن المشير حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط «شرط عدم استخدامه في تمويل الإرهاب».

وكشف حفتر أنه «تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعًا عادلًا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير»، حسب كلمته في خطاب متلفز، الجمعة.

وفي الوقت نفسه أعلن معيتيق، التوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، «لتخفيف معاناة المواطنين».

وكشف مبادئ الاتفاق وهي: «استئناف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ فورًا»، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك»، الجمعة.

فيما لم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من جانب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حول الاتفاق بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط.

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