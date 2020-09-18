صيانة وتجهيز أقسام مستشفى «الهضبة الخضراء» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 05:10 مساء
مقر مستشفى الهضبة الخضراء في طرابلس، 18 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، تنفيذها أعمال صيانة وتجهيز متكامل لقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى «الهضبة الخضراء» بطرابلس.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها «جهّزت قسم إسعاف الأطفال بالمستشفى تجهيزًا متكاملًا، وهو يضم غرفة إنعاش، وغرفتي ملاحظة، ومخزنا للأدوية، ودورات مياه، وغرفًا للتمريض، والأطباء».

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كما نفذت الوزارة أعمال صيانة وتجهيز متكامل لقسم الأشعة التشخيصية بالمستشفى، وزودت القسم بجهاز أشعة حديث، وجهاز رنين مغناطيسي يمتاز بأحدث تقنيات التشخيص، إضافة إلى جهاز تصوير مقطعي من إنتاج شركة «فيليبس» (شركة إلكترونيات عالمية، مقرّها الرئيسي في هولندا) مزود بتقنيات تصوير متطورة تستخدم لأول مرة في ليبيا، حسب البيان.

وأشار البيان إلى تنفيذ الوزارة أعمال صيانة وتجهيز متكامل لقسم النساء والولادة بمستشفى «الهضبة الخضراء»، بسعة سريرية تساوي 60 سريرا، إضافة إلى تجهيز القسم بغرفتي عمليات مزودتين بأحدث التجهيزات الطبية، ومختبر طبي متكامل.

ولفت إلى تزويد الوزارة مستشفى «الهضبة الخضراء» بمولد كهربائي ذي قدرة كهربائية 1 ميغاوات، ليعمل كمصدر طاقة يغذي كامل المستشفى، عند انقطاع التيار الكهربائي.

صيانة وتجهيز أقسام مستشفى الهضبة الخضراء في طرابلس، 18 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
صيانة وتجهيز أقسام مستشفى الهضبة الخضراء في طرابلس، 18 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
صيانة وتجهيز أقسام مستشفى الهضبة الخضراء في طرابلس، 18 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
صيانة وتجهيز أقسام مستشفى الهضبة الخضراء في طرابلس، 18 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
صيانة وتجهيز أقسام مستشفى الهضبة الخضراء في طرابلس، 18 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)
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