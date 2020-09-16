أهالي وادي بي وأبو نجيم يشكون من الحصار ويطلبون مساعدة «الهلال الأحمر»

وقفة أهالي وادي بي وأبونجيم التي طلبوا من خلالها المساعدة. الأربعاء 16 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

ناشد أهالي وادي بي ومنطقة أبونجيم الواقعتين شرق بني وليد، جمعية الهلال الأحمر مساعدتهم في ظل الحصار الحالي للمنطقتين من قبل القوات المسلحة لأطراف النزاع.

جاء ذلك في بيان أصدره أهالي وادي بي وأبونجيم خلال وقفة نظموها اليوم الأربعاء، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية والتي تفاقمت بسبب حصار المنطقتين من القوات التابعة للقيادة العامة وحكومة الوفاق.

وطالب أهالي المنطقتين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية بالوقوف معهم وتخفيف معاناتهم القاسية التي يعيشها سكان المنطقتين، جراء نقص الاحتياجات الأساسية ومنها الوقود والمواد الغذائية والأدوية، ما أدى إلى إقفال المرفق الطبي الوحيد في المنطقتين.

وأوضح أهالي وادي بي وأبونجيم في البيان أن عدد الأسر التي تقطن المنطقتين يقدر بأكثر من 450 أسرة «تنقطع أمامهم جميع سبل الحياة في ظل الظروف الراهنة»، وفق البيان.

وقفة أهالي وادي بي وأبونجيم التي طلبوا من خلالها المساعدة. الأربعاء 16 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

وقفة أهالي وادي بي وأبونجيم التي طلبوا من خلالها المساعدة. الأربعاء 16 سبتمبر 2020. (الإنترنت)

الوقفة أهالي وادي بي وأبونجيم التي طلبوا من خلالها المساعدة. الأربعاء 16 سبتمبر 2020. (الإنترنت)