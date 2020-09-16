توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا.. أكثر من نصف العدد بطرابلس

أعمال التجهيز للمبنى الأول للحجر الصحي في جادو، 25 مارس 2020، (الإنترنت)

بأكثر من نصف عدد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد»، حلت العاصمة طرابلس في صدارة المدن التي سُجلت فيها حالات إيجابية جديدة، اليوم الأربعاء، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.



وسجلت العاصمة 410 حالات إصابة من بين 793 حالة إيجابية جديدة في عموم البلاد، وذلك بعد فحص 5078 عينة تسلمها مركز مكافحة الأمراض، الذي أكد وفاة 11 حالة جديدة، وتسجيل 246 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء وصوله إلى البلاد لـ24 ألفًا و936 حالة إصابة، مازال 11 ألفًا و44 منها نشطًا، بينما إجمالي المتعافين 13 ألفًا و498 حالة، والوفيات 394.



وأوضح المركز أن حالات الشفاء الجديدة توزعت على 150 حالة في طرابلس وست حالات في تازربو وثلاث حالات في أجدابيا وأربع حالات في مصراتة وحالتين في الخمس و11 حالة في ترهونة و12 حالة في سبها وأربع حالات في الجميل وست حالات في الزتنان وسبع حالات في الكفرة و30 حالة في الواحات وثلاث حالات في الماية وخمس حالات في الجفرة وثلاث حالات في درج.

أما حالات الوفيات الجديدة، فهي: واحدة في كل من مصراتة وسرت والكفرة وطبرق وحالتان في زليتن ومثلهما في زوارة وثلاث حالات في باطن الجبل.



كما أشار المركز إلى أن نتائج العينات الجديدة التي تسلمها أثببت سلبية 4286 حالة، وإيجابية 792 أخرى، منها 561 حالة جديدة و231 مخالطة، وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين المدن كالآتي:



طرابلس

327 حالة جديدة

83 حالة مخالطة

غريان

11 جديدة

9 جديدة

سواني بني آدم

5 مخالطة

5 جديدة

الجفارة

2 جديدة

باطن الجبل

5 جديدة

2 مخالطة

الرحيبات

10 جديدة

درج

9 جديدة

صرمان

1 جديدة

4 مخالطة

المعمورة

3 جديدة.

1 مخالطة

العجيلات

2 جديدة

السبيعة:-

1 جديدة

1 مخالطة

غدامس

2 جديدة.

ظاهر الجبل

1 جديدة

الزاوية الغرب

2 جديدة

8 مخالطة

القره بوللي

4 جديدة

الحرابة

1 جديدة

نالوت

1 جديدة

نسمة

1 جديدة

الجميل

4 مخالطة

1 جديدة

جنزور

2 مخالطة

18 جديدة

النواحي الأربع

2 جديدة

12 مخالطة

رقدالين

2 مخالطة

1 جديدة

مسلاتة

1 جديدة

ترهونة

5 مخالطة

5 جديدة

الماية

4 مخالطة

يفرن

6 جديدة

5 مخالطة

زوارة

28 مخالطة

15 جديدة

زليتن

13 جديدة

11 مخالطة

مصراتة

1 جديدة

16 مخالطة

الخمس

10 جديدة

1 مخالطة

بني وليد

32 جديدة

الزاوية الجنوب

3 مخالطة

2 جديدة

اجدابيا

5 مخالطة

9 جديدة

البريقة

3 جديدة

الكفرة

4 مخالطة

7 جد يدة

الزنتان

4 مخالطة

2 جديدة

الرجبان

1 جديدة

جادو

2 جديدة

الرياينة

2 جديدة

تازربو

3 مخالطة

2 جديدة

بنغازي

33 جديدة

الواحات

8 مخالطة

طبرق

2 جديدة

سبها

2 جديدة

وادي عتبة

1 مخالطة

الغريفة

1 جديدة