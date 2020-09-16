بدء مشروع طريق «نالوت - سيناون» خلال أسبوعين

مقر المجلس البلدي غدامس، (أرشيفية: صفحة المجلس على فيسبوك)

أعلن المجلس البلدي غدامس استدعاء الشركات المكلفة بمشروع الطريق الرابط بين نالوت وسيناون (غرب غدامس)، لمباشرة أعمالها خلال الأسبوعين المقبلين.

جاء ذلك بعد لقاء جمع عميد بلديتي غدامس ودرج مع رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، لمناقشة الصعوبات التي تواجه المشروع، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

ويربط الطريق بين بلديات درج ونالوت وغدامس وسيناون، بطول أكثر من 200 كيلومتر، وكان من المقرر إجراء أعمال الصيانة واستكماله منذ العام 2011، لكنها تأخرت لعدة مرات، وآخرها حين بقى المشروع قيد الدراسة في ديوان المحاسبة لحين الموافقة عليه أخيرا.