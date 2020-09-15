المسماري يعلن مقتل أمير تنظيم داعش في ليبيا في معركة استمرت 7 ساعات بسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 10:10 مساء
الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، مقتل أمير تنظيم داعش في ليبيا أبو عبدالله، في عملية نوعية لقوات القيادة العامة أمس غرب سبها.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن معلومات وردت بوجود خلية إرهابية تتمركز في حي عبدالكافي في سبها، مضيفا أن الكتيبة 116 مشاة اشتبكت مع المجموعة في معركة استمرت سبع ساعات متواصلة.

وحسب المسماري، فإن المعركة انتهت بالقضاء على تسعة «إرهابيين» واعتقال امرأتين واحدة من بنغازي تدعى سناء عبدالهادي سالم مواليد 1980 زوجة «الإرهابي الداعشي» عثمان العبار، الذي قتل في العملية، والمرأة الأخرى هي زوجة أمير تنظيم داعش في ليبيا، وهي مصرية وتدعى نجلاء محمود عفيفي حسين.

ولفت إلى اعتقال عدة أشخاص آخرين، منهم ليبيان وثلاثة سعوديين، ومصري، وسوداني، ونيجيري، وآخر من ساحل العاج.

وشدد المسماري على أن التحقيقات لم تكشف عن اسم أمير التنظيم الذي قتل ويدعى عبدالله، ولم يتم معرفة اسمه الحقيقي، حتى إن زوجته لا تعرف اسمه، وفق قوله.

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