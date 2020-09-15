طرح أحمال يصل إلى 4 ساعات في سرت.. وشركة الكهرباء توضح الأسباب

أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

تشهد مختلف أحياء مدينة سرت عودة طرح أحمال شبكة التيار الكهربائي بشكل يومى، بواقع أكثر من أربع ساعات.

وقال رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء ببلدية سرت، رمضان أبوشوفة، إن مشكلة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة بسرت، ترجع لحصول المدينة على حصص ضئيلة تقدر بنحو 40 ميغاوات بدلا من المستهدف منذ شهر يناير الماضى 85 ميغاوات، وهو ما سبب مشاكل عديدة، منها توقف منظومة المصارف وخدمات الإنترنت وإرباك مواقع الجهات العامة.

وتابع أن طرح الأحمال أثر أيضا على الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية خلال الأيام الراهنة، فضلا عن امتحانات شهادة الثانوية العامة خلال أيام، ناهيك بتوقف محطة الخليج البخارية بسرت عن العمل منذ شهر لمشاكل فنية، ونقص المعدات والإمكانات بشركة الكهرباء سرت.