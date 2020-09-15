«الأرصاد»: استمرار سقوط الأمطار الرعدية على غالبية مناطق الشمال الغربي

أجواء غير مستقرة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية وجود فرصة لهطول الأمطار الرعدية بنسبة جيدة إلى غزيرة، اليوم الثلاثاء، على غالبية مناطق الشمال الغربي، ما يؤدي إلى جريان المياه في بعض الأودية المحلية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و41 درجة مئوية على غالبية مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

سقوط أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية، وبين 30 و34 درجة مئوية على سرت وأبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على الخليج وبنغازي والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار رعدية خفيفة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 35 و40 درجة مئوية على الدواخل والجغبوب وجالو.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و38 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.